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Ветеринар Перышкина: собакам с патологиями челюсти нужно устанавливать брекеты

Ветеринар Перышкина: собакам с патологиями челюсти нужно устанавливать брекеты

Брекет-системы нужно устанавливать собакам, которые родились с патологиями челюсти или повредили ее. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина.

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