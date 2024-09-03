Ветеринар Перышкина: собакам с патологиями челюсти нужно устанавливать брекеты

Брекет-системы нужно устанавливать собакам, которые родились с патологиями челюсти или повредили ее. Об этом "Москве 24" рассказала ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина.
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