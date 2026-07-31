Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вот так примерно и выглядела Октябрьская революция, совершенная Лениным и большевиками.

Вот так примерно и выглядела Октябрьская революция, совершенная Лениным и большевиками.

Чтобы понять, что испытала Россия в 1917 году, и кем были большевики, представьте, что завтра из Европы в пломбированном вагоне приезжают иноагенты и террористы Кац, Альбац, Илья Яшин, Илья Пономарев, Мария Певчих, Максим Галкин, Залина Маршенкулова, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич.

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Комментарии
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Катерина
&quot; УБИЛИ Столыпина и всю его команду....&quot;------------------------------------------------  Да.  Убили.  А  по  столыпинским  законам  о военно-полевых  судах  никого  не  вешали? И  чем эти  суды  отличаются  от   сталинских  трибуналов?  И  там  и  там   убивали  виновных  и  невиновных. Террор  всегда  опасен  ответкой.  Сталин-то  помер  своей  смертью...  за  него  ответил  Берия.
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1 м.
Артур Будаев
Нет. Эти явно будут топить за капитализм. Только другого масштаба.
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1 м.
Meerflieger
У тебя уже в жопе, Танюха, раскряхтелась тут деревянная...😃
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1 м.