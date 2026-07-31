Вот так примерно и выглядела Октябрьская революция, совершенная Лениным и большевиками.

Катерина

" УБИЛИ Столыпина и всю его команду...."------------------------------------------------ Да. Убили. А по столыпинским законам о военно-полевых судах никого не вешали? И чем эти суды отличаются от сталинских трибуналов? И там и там убивали виновных и невиновных. Террор всегда опасен ответкой. Сталин-то помер своей смертью... за него ответил Берия.