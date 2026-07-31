Чтобы понять, что испытала Россия в 1917 году, и кем были большевики, представьте, что завтра из Европы в пломбированном вагоне приезжают иноагенты и террористы Кац, Альбац, Илья Яшин, Илья Пономарев, Мария Певчих, Максим Галкин, Залина Маршенкулова, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич.
Вот так примерно и выглядела Октябрьская революция, совершенная Лениным и большевиками.
Комментарии
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Катерина
" УБИЛИ Столыпина и всю его команду...."------------------------------------------------ Да. Убили. А по столыпинским законам о военно-полевых судах никого не вешали? И чем эти суды отличаются от сталинских трибуналов? И там и там убивали виновных и невиновных. Террор всегда опасен ответкой. Сталин-то помер своей смертью... за него ответил Берия.
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1 м.
Артур Будаев
Нет. Эти явно будут топить за капитализм. Только другого масштаба.
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1 м.
Meerflieger
У тебя уже в жопе, Танюха, раскряхтелась тут деревянная...😃
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1 м.
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