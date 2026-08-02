Климатолог Иошпа: южные города России перегружены "погодной турбулентностью"

Климатолог, доцент кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) Александр Иошпа рассказал в разговоре с ТАСС, что городам на юге России с годами все сложнее справляться с участившимся осадками, поскольку изначально городская инфраструктура не была рассчитана на такие объемы.
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