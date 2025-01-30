Политика как он...
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Политика как она есть

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Пентагон готов оказать содействие после столкновения самолета и вертолета в США

Пентагон готов оказать содействие после столкновения самолета и вертолета в США

Минобороны Соединенных Штатов готово оказать содействие после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана у Вашингтона.

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