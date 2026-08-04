Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Журова назвала «40-дневный план» Зеленского полным провалом

Депутат Журова назвала «40-дневный план» Зеленского полным провалом

По словам парламентария, истинной целью этой стратегии было не прекращение боевых действий, о чем заявлял украинский лидер, а демонстрация активности западным кураторам ради получения новых пакетов финансовой и военной помощи.

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