Депутат Журова назвала «40-дневный план» Зеленского полным провалом

По словам парламентария, истинной целью этой стратегии было не прекращение боевых действий, о чем заявлял украинский лидер, а демонстрация активности западным кураторам ради получения новых пакетов финансовой и военной помощи.
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