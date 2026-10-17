Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о впечатлениях от фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".
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