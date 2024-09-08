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Иркутск Сегодня

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Профессор Сергей Шишкин: Люди хотят надежных партнеров в городах и поселках

Известные жители Иркутска прокомментировали проходящие сегодня выборы в Иркутской области. Сегодня жители региона выбирают мэров 12-ти районов: Аларского, Баяндаевского, Боханского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеудинского, Осинского, Тайшетского, Усть-Удинского, Черемховского, Шелеховского и Эхирит-Булагатского.

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