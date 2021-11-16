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Украина пробилась в «стыки». Зинченко открыл счёт

Украина пробилась в «стыки». Зинченко открыл счёт

Сборная Украины, победив в квалификации ЧМ-2022 со счётом 2:0 команду Боснии и Герцеговины, которая к тому времени уже утратила турнирную мотивацию, завоевала второе место в группе «D» и получила право сыграть в стыковых матчах.

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