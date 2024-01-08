Мнение: Румынская армия хочет провести массовую вербовку

В контексте войны в Украине румынская армия хочет провести массовый набор новых сотрудников. Добиться этого будет нелегко, тем более что в настоящее время Министерство национальной обороны не имеет полной кадровой схемы, а военные училища, похоже, больше не привлекают молодых выпускников лицеев.
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