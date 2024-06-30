Впервые в истории Олимпийские игры прокомментирует нейросеть

Нейросеть впервые в истории будет комментировать Олимпийские игры. Об этом сообщает NBC News. По информации источника, компания NBCUniversal вместе со стриминговым сервисом Peacock создадут программу для освещения основных моментов Олимпиады в Париже.
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