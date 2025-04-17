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Несекретные материалы

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Япония первой пройдет тестовое испытание стратегии торговой войны

Япония первой пройдет тестовое испытание стратегии торговой войны

Как обычно бывает, никто не хочет конфронтации, однако эскалация словно происходит сама собой. Это правило как обычных войн, так и экономических потрясений, очень похожих по последствиям на вооруженные конфликты.

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