Япония первой пройдет тестовое испытание стратегии торговой войны

Как обычно бывает, никто не хочет конфронтации, однако эскалация словно происходит сама собой. Это правило как обычных войн, так и экономических потрясений, очень похожих по последствиям на вооруженные конфликты.
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