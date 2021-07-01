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Падение евро против доллара может продолжиться (ожидаем перспективного падения пар EURUSD и GBPUSD)

Падение евро против доллара может продолжиться (ожидаем перспективного падения пар EURUSD и GBPUSD)

Американский рынок акций в среду в целом торговался на положительной территории. Пользовались спросом в первую очередь акции компаний, цена на которые поддерживается ожиданиями перспективного роста экономики США, ее производственного сектора.

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