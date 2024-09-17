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Трамп считает, что обе попытки покушения на него совершили левые радикалы

Трамп считает, что обе попытки покушения на него совершили левые радикалы

REUTERS/Giorgio Viera Обе попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа могли совершить сторонники радикально левых идей, заявил политик в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в социальной сети X 17 сентября.

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