Трамп считает, что обе попытки покушения на него совершили левые радикалы

REUTERS/Giorgio Viera Обе попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа могли совершить сторонники радикально левых идей, заявил политик в интервью блогеру Фароку Сармаду, которое транслировалось в социальной сети X 17 сентября.
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