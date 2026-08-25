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Intel рассказала, какими будут её самые сложные и большие процессоры. Xeon 7 линейки Diamond Rapids получат до 256 ядер и до 22 чиплетов

Intel рассказала, какими будут её самые сложные и большие процессоры. Xeon 7 линейки Diamond Rapids получат до 256 ядер и до 22 чиплетов

Техпроцессов дваКроме подробностей о мобильных недорогих и физически маленьких процессорах Wildcat Lake компания Intel раскрыла подробности о CPU из совершенно противоположного лагеря: огромных, мощных и дорогих серверных Xeon 7 линейки Diamond Rapids.

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