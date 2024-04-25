Что делать с отработанными батарейками?

Батарейки относятся ко 2-му классу опасности, ведь в них содержатся тяжелые металлы! Но по-настоящему опасными мы делаем их сами, когда выбрасываем отработавшие свое элементы питания в мусорное ведро, вместо того чтобы сдать их на переработку.