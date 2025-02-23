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Какого числа Масленица в 2025 году и как определяется ее дата в России?

Какого числа Масленица в 2025 году и как определяется ее дата в России?

Изначально Масленица была языческим праздником, связанным с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси праздник сохранился, но получил новое значение и название в рамках христианской традиции.

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