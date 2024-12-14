«Русский не понимать!»: группа азербайджанцев после мелкого ДТП с женщиной отказывалась вызывать ГАИ. Вмешалась Русская община

Avia.pro - СМИ В Краснодаре произошла история, которая могла бы закончиться совсем иначе, если бы не оперативная помощь со стороны неравнодушных людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армянский политолог пригрозил отобрать у России Крым и Сочи, и оскорбил, грубо высказался в адрес русских
- На 4-й день "правления" Хинштейна арестован первый, кто воровал на укреплениях Курщины
- "Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры
Свежие комментарии