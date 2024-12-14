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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • ufo676 Кондратенко
    да хотя бы к 80 руб. А то на несколько руб произошел отскок . и тоо это цб в торги вмешался\Врезали рублём по...
  • ufo676 Кондратенко
    рубль реально каждый год слабеет по отношению  к доллару . то что на торгах доллар сделал отскок назад ничего не гово...Врезали рублём по...
  • Андрей
    ради жилья и российских денег.Всё получат продадут хапнут и досвидос.«Не могут пройти ...

«Русский не понимать!»: группа азербайджанцев после мелкого ДТП с женщиной отказывалась вызывать ГАИ. Вмешалась Русская община

«Русский не понимать!»: группа азербайджанцев после мелкого ДТП с женщиной отказывалась вызывать ГАИ. Вмешалась Русская община

Avia.pro - СМИ В Краснодаре произошла история, которая могла бы закончиться совсем иначе, если бы не оперативная помощь со стороны неравнодушных людей.

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