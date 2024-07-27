Поздравляю коллектив магазина "Гурман" с днём торговли.🎊🎊🎊 Быть работником торговли - Не такой простой удел! У работника торговли Очень много важных дел: Знать все тонкости товара, Изучить ассортимент.
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Поздравляю коллектив магазина "Гурман" с днём торговли.🎊🎊🎊 Быть работником торговли - Не такой простой удел! У работника торговли Очень много важных дел: Знать все тонкости товара, Изучить ассортимент.