«Насилуют наших жён». Бойцы СВО возвращаются с фронта: им приказали отстреливать мигрантов?

Всё это зверьё ГНАТЬ необходимо со всеми кишлакам -аулами, ни о каком гражданстве РФ для них не может быть даже разговора. Хватит проводить эксперименты над русским народом. Едут в Россию одни уроды, аутисты, психбольные, педофилы, бандиты и насильники.

А

Александр

МВД как унтер-офицерская вдова само себя пороть не будет. Пока прет мыльная пена. А корень зла, или игла Кощея, где-то там, где принимают законодательные и политические решения. И это не яйцо Фаберже. А где-то рядом, где крутятся стаи медведей, и пр. горластых и хромых уток. И чтобы наших царевен защитить там и надо порыться. А чтобы туда не совались русских мужиков в закоулки заманивают на дворовую самооборону. А в это время толпы аульных ваххабитов растут, и растут. И пока придворные лицемеры расхваливают Бастрыкина как «голого короля» из известной сказки, по российским законам эта аульно-ваххабитская публика только справки на приобретение уже оружия получает. Через переводчика. Вот такое кино.