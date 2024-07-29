Автор: Дмитрий Горин Сразу в двух регионах России к наведению правопорядка решено привлечь ветеранов СВО, которые по разным причинам ушли с фронта.
«Насилуют наших жён». Бойцы СВО возвращаются с фронта: им приказали отстреливать мигрантов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Кувалдин
Вместо того, чтобы их просто вытряхнуть из России ГосДура будет плодить бестолковые законы, каковой сама является.
Ответить
11 час.
НК
Наталья Котельникова
Всё это зверьё ГНАТЬ необходимо со всеми кишлакам -аулами, ни о каком гражданстве РФ для них не может быть даже разговора. Хватит проводить эксперименты над русским народом. Едут в Россию одни уроды, аутисты, психбольные, педофилы, бандиты и насильники.
Ответить
8 час.
А
Александр
МВД как унтер-офицерская вдова само себя пороть не будет. Пока прет мыльная пена. А корень зла, или игла Кощея, где-то там, где принимают законодательные и политические решения. И это не яйцо Фаберже. А где-то рядом, где крутятся стаи медведей, и пр. горластых и хромых уток. И чтобы наших царевен защитить там и надо порыться. А чтобы туда не совались русских мужиков в закоулки заманивают на дворовую самооборону. А в это время толпы аульных ваххабитов растут, и растут. И пока придворные лицемеры расхваливают Бастрыкина как «голого короля» из известной сказки, по российским законам эта аульно-ваххабитская публика только справки на приобретение уже оружия получает. Через переводчика. Вот такое кино.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии