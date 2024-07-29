Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Насилуют наших жён». Бойцы СВО возвращаются с фронта: им приказали отстреливать мигрантов?

«Насилуют наших жён». Бойцы СВО возвращаются с фронта: им приказали отстреливать мигрантов?

Автор: Дмитрий Горин Сразу в двух регионах России к наведению правопорядка решено привлечь ветеранов СВО, которые по разным причинам ушли с фронта.

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Комментарии
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Юрий Кувалдин
Вместо того, чтобы их просто вытряхнуть из России ГосДура будет плодить бестолковые законы, каковой сама является.
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11 час.
НК
Наталья Котельникова
Всё это зверьё ГНАТЬ необходимо со всеми кишлакам -аулами, ни о каком гражданстве РФ для них не может быть даже разговора. Хватит проводить эксперименты над русским народом. Едут в Россию одни уроды, аутисты, психбольные, педофилы, бандиты и насильники.
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8 час.
А
Александр
МВД как унтер-офицерская вдова само себя пороть не будет. Пока прет мыльная пена. А корень зла, или игла Кощея, где-то там, где принимают законодательные и политические решения. И это не яйцо Фаберже. А где-то рядом, где крутятся стаи медведей, и пр. горластых и хромых уток. И чтобы наших царевен защитить там и надо порыться. А чтобы туда не совались русских мужиков в закоулки заманивают на дворовую самооборону. А в это время толпы аульных ваххабитов растут, и растут. И пока придворные лицемеры расхваливают Бастрыкина как «голого короля» из известной сказки, по российским законам эта аульно-ваххабитская публика только справки на приобретение уже оружия получает. Через переводчика. Вот такое кино.
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7 час.

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