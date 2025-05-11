В ХМАО задержан подросток, стрелявший по окнам многоквартирного дома

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции установили личность и задержали юношу, который накануне вместе с приятелями ломился в подъезд дома на Чапаева, а затем начал стрелять по окнам дома из пистолета.
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