В Республике Алтай рассказали, как вести себя при возможной встрече с медведем

В Комитете по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Алтай рассказали, как вести себя при встрече с медведем и как избежать столкновения с ним.
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