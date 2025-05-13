Биткоин: все еще в восходящем тренде

Реализованная цена — это средняя стоимость покупки биткоина всеми участниками рынка. Её динамика часто предвещает смену тренда: при развороте индикатор стабильно снижается, сигнализируя о начале медвежьего рынка или скором обвале.
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