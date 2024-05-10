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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт: «Чего нам сегодня не хватило, так это исполнения»

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Оклахома» дома проиграла «Далласу» со счетом 110:119, 1-1.

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