Атаман ЮКО "Новоаннинское" Александр Челышев отметил важность сегодняшнего события, которое возрождает исконые традиции казачества.
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Атаман ЮКО "Новоаннинское" Александр Челышев отметил важность сегодняшнего события, которое возрождает исконые традиции казачества.