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В Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения и потерял по дороге домой

В Барнауле пьяный мужчина украл у пенсионерки золотые украшения и потерял по дороге домой

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы В Барнауле бывший зять привел к 62-летней местной жительнице знакомого, который воспользовался моментом и украл у женщины ювелирные изделия, сообщает региональное МВД.

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