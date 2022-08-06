Экстрасенс Батыр расшифровала ударившую рядом с Белым домом молнию как знак спасения США

wikipedia.org/Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 Молния, ударившая в исторический парк «Лафайет-сквер» у Белого дома, стала знаком спасения для Соединенных Штатов.
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