Четверо малолеток в масках обчистили квартиру в Липецке через окошко

Группа молодых людей обворовала квартиру первого этажа многоквартирного дома в Липецке. Задержать негодяев сотрудники уголовного розыска смогли, изучив записи видеокамер, на которых всё было очень хорошо видно, кроме лиц злоумышленников - они были скрыты под масками.