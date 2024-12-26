Четверо малолеток в масках обчистили квартиру в Липецке через окошко

Группа молодых людей обворовала квартиру первого этажа многоквартирного дома в Липецке. Задержать негодяев сотрудники уголовного розыска смогли, изучив записи видеокамер, на которых всё было очень хорошо видно, кроме лиц злоумышленников - они были скрыты под масками.
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