SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

130 подписчиков

«Ливерпуль» — «ПСЖ». Видеообзор ответного матча Лиги чемпионов с серией пенальти

«Ливерпуль» — «ПСЖ». Видеообзор ответного матча Лиги чемпионов с серией пенальти

Во вторник, 11 марта, в Англии состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» в гостях победил «Ливерпуль» со счетом 4:1 в серии пенальти (основное время — 1:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх