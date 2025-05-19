Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур в Польше после подсчёта 100% голосов

Лидер «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с 31,36% голосов и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,54% голосов вышли во второй тур президентских выборов в Польше после подсчёта 100% бюллетеней, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на Государственную избирательную комиссию.
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