Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур в Польше после подсчёта 100% голосов

Лидер «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с 31,36% голосов и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий с 29,54% голосов вышли во второй тур президентских выборов в Польше после подсчёта 100% бюллетеней, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на Государственную избирательную комиссию.