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  • Иван Иванов
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Этот мужчина безутешно оплакивал питомцев… И вдруг он получает открытку, в которой жизнь торжествует над смертью!

Когда любимые собаки Немо и Люси скончались, их хозяин Джеймс Ксереб не находил себе места из-за той боли, которая была у него внутри… Мужчина из Онтарио (Канада) просто обожал своих питомцев, но не был готов к такому! Одну собаку Джеймс потерял из-за сердечной недостаточности, а вторая умерла от старости… Страданиям хозяина не было предела.

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