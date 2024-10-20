Этот мужчина безутешно оплакивал питомцев… И вдруг он получает открытку, в которой жизнь торжествует над смертью!

Когда любимые собаки Немо и Люси скончались, их хозяин Джеймс Ксереб не находил себе места из-за той боли, которая была у него внутри… Мужчина из Онтарио (Канада) просто обожал своих питомцев, но не был готов к такому! Одну собаку Джеймс потерял из-за сердечной недостаточности, а вторая умерла от старости… Страданиям хозяина не было предела.