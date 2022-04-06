Сотрудники ДПС ГИБДД в Ярославской области помогли мужчине, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации

В Рыбинске наряду ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» из дежурной части поступило сообщение о том, что на краю моста через Волгу находится мужчина.
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