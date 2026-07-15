Живая Кубань
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Живая Кубань

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Из-за глобального потепления в России участились наводнения. Эксперт объяснил, почему потопов будет больше

Из-за глобального потепления в России участились наводнения. Эксперт объяснил, почему потопов будет больше

Из-за глобального потепления в России участились наводнения. Эксперт объяснил, почему потопов будет большеГлобальное потепление может превратить разрушительные паводки в обычное явление для многих регионов России в ближайшие годы.

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