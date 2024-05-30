Тренера Далайлу Саппенфилд дисквалифицировали пожизненно за насилие в отношении фигуристок

Пожизненная дисквалификация тренера и хореографа Далайлы Саппенфилд, которая работала с призерами Олимпийских игр 2018 года, стала результатом серьезных обвинений в физическом и эмоциональном насилии над спортсменами, злоупотреблении служебным положением и несообщении о случаях нарушения правил.
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