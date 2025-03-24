Новые водные: в РФ предложили создать исследовательский ледокольный флот

РФ многие годы остается лидером в изучении Арктического региона благодаря наличию созданного для этих целей флота, однако недостаточное внимание и недофинансирование привели к формированию ряда проблем в этой сфере.
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