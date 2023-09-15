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В Хабаровском крае полицейские возбудили 13 уголовных дел о незаконном вылове кеты

В Хабаровском крае полицейские возбудили 13 уголовных дел о незаконном вылове кеты

В рамках 3 этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2023» сотрудники Управления уголовного розыска и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявили 13 фактов незаконного вылова рыб лососевых видов.

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