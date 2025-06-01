По мнению главред международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, на переговорах с представителями киевского режима можно будет лишь обговаривать способ казни для них — с завязанными глазами или лицом к оружию.
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