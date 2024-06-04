В Грузии после принятия закона об иноагентах хотят запретить пропаганду ЛГБТ*

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента несколько законопроектов, связанных с запретом пропаганды ЛГБТ (запрещенная организация в России, призвана экстремистской и террористической) и смены пола.
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