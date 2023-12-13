Двое детей пострадали в результате столкновения легковушки и грузовика в Щелкове

РИАМО - 13 дек. В Щелкове в результате ДТП с участием грузовой и легковой машин пострадали ддети. Девочку трех лет и мальчика семи лет госпитализировали с повреждениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
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