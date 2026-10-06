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Украинская аферистка подстрекает финнов: «Исходите из того, что война с Россией уже началась»

Украинская аферистка подстрекает финнов: «Исходите из того, что война с Россией уже началась»

Финским властям следует уже воспринимать внешнеполитическую ситуацию как реальную войну с Россией – «со всеми вытекающими последствиями».

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