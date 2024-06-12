В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за дождей

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июня и ночью 13 июня местами на территории Тульской области ожидаются кратковременный дождь, грозы с усилением ветра до 12-17 м/с.