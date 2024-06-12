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Тульские новости

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В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за дождей

В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за дождей

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июня и ночью 13 июня местами на территории Тульской области ожидаются кратковременный дождь, грозы с усилением ветра до 12-17 м/с.

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