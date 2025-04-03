"Посмотрим на итоги этой кампании": Ещё один законопроект об отмене ЕГЭ могут внести в Госдуму после экзаменов

Ранее власти уже отклонила законопроект об отмене ЕГЭ. Его отправили на доработку.Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов заявил о возможности внести в Госдуму законопроект об отмене или серьёзной корректировке ЕГЭ.