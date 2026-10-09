Дружить с Китаем, воевать с РФ: французский политик рассказал о своих взглядах Кандидат от левых сил Франции на пост президента Жан-Люк Меланшон отметился желанием продолжения вражды с РФ, но дружбой с Китаем, пишет турецкий источник Clash Report.