Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые любят разбираться во всем непонятном, что находят

15 человек, которые любят разбираться во всем непонятном, что находят

Это наверное зависит от уровня любопытства: кто-то спокойно пройдет и даже не заметит непонятную штуковину, кто-то заметит и решит забыть, чтобы не морочить себе голову, а кто-то не успокоится, пока не докопается до истины.

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