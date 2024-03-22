15 человек, которые любят разбираться во всем непонятном, что находят

Это наверное зависит от уровня любопытства: кто-то спокойно пройдет и даже не заметит непонятную штуковину, кто-то заметит и решит забыть, чтобы не морочить себе голову, а кто-то не успокоится, пока не докопается до истины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии