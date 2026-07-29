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«Я обязательно сделаю много детей и получу второе высшее». Трусова ответила на вопросы блиц-интервью

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопросы блица.

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