Анна Сола: «Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси. Действительно хочется этого»

Анна Сола: Конечно, это здорово, что у нас все получилось. Надеюсь, мы скоро сломаем систему и нас начнут награждать, будет играть гимн Беларуси, потому что действительно хочется, когда мы находимся на международных стартах.
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