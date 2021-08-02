В Узбекистане прошли военные учения «Боевое содружество — 2021» с участием узбекских и таджикских военнослужащих

26-30 июля на базе полевого учебного центра «Гурумсарой» Восточного военного округа прошли специальные тактические учения «Боевое содружество - 2021»26-30 июля на базе полевого учебного центра «Гурумсарой» Восточного военного округа прошли специальные тактические учения «Боевое содружество — 2021» с участием военнослужащих Узбекистана и Таджикистана, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны РУ.