В Томской области сотрудники полиции совместно с общественниками провели познавательное занятие для дошкольников

В детском саду «Березка» села Подгорное Чаинского района сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Чаинскому району, совместно с общественниками, организовали для дошкольников познавательное занятие по Правилам дорожного движения.
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