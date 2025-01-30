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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» покупает Доргу за 30+5 млн евро. Защитник «Лечче» прилетит на медосмотр в субботу

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что прибытие защитника на медосмотр запланировано на субботу, до конца недели он должен быть оформлен в качестве новичка манкунианцев.

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