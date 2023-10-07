О пенсиях многодетным матерям.

Многодетным матерям, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, трудовая пенсия по возрасту назначается по достижении общеустановленного пенсионного возраста (в 2023 году - 58 лет) при пониженном страховом стаже - 10 лет и наличии 20 лет общего стажа (с учетом страхового).