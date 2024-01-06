В чём суть британского замысла?

ФОТО: IGOR SHOSHIN/SHUTTERSTOCK ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ БРИТАНИЯ ПРИСТУПИЛА К РАЗРУШЕНИЮ США: АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ АНГЛИЯ ВЕРНЁТ СЕБЕ Это даже не торговая война, а подготовка к чему-то фатальному, про что герой советского фильма говорил: "Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера".